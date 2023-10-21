حماس: لن نناقش مصير أسرى الجيش الإسرائيلي إلا بعد انتهاء العدوان على غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السبت إنها لن تناقش مصير أسرى الجيش الإسرائيلي حتى تنهي إسرائيل “عدوانها” على قطاع غزة.

وقال أسامة حمدان المسؤول في حماس متحدثا من لبنان في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون “موقفنا واضح ولا يزال يتعلق بتبادل الأسرى (العسكريين)، ولا يتم الحديث فيه إلا بعد الانتهاء من العدوان على غزة”.

هذا ولم تبقى الموازين الإسرائيلية كما السابق منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، في حين يستمر العدو الصهيوني بعمليات قصف سكان قطاع غزة بشكل مستمر وسط ارتفاع عدد الشهداء والجرحى، وفي الأسبوع الثالث للحرب مع الفصائل الفلسطينية، حذر منشور إسرائيلي سكان شمال وادي غزة من أن كل من اختار البقاء يمكن تحديده على أنه إرهابي.

وقبلها، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لحماس في غزة، من بينها منصات إطلاق صواريخ.