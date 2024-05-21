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حماس: مصادرة إسرائيل معدات أسوشيتد برس عمل تعسفي وقمعي

منذ 22 دقيقة
شعار حركة حماس

شعار حركة حماس

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قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان اليوم الثلاثاء إن مصادرة إسرائيل لمعدات وكالة أسوشيتد برس “هو عمل تعسفي وقمعي متكرر ضد حرية العمل الصحفي”.

من جهته، قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تتواصل مع إسرائيل مباشرة لتطالبها بالتراجع عن مصادرة معدات كاميرات لوكالة أسوشيتد برس للأنباء.

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قرار حكومة بنيامين نتنياهو مصادرة أجهزة وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وقال لابيد في تدوينة على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء: “إن مصادرة أجهزة وكالة “أسوشيتد برس” وكالة الأنباء العالمية الكبيرة من قبل الحكومة الاسرائيلية هو عمل جنوني”.

وأضاف: “هذه ليست “الجزيرة” هذه وكالة أمريكية فازت بـ53 جائزة بوليتزر”.

وتابع قائلا: “تتصرف هذه الحكومة وكأنها قررت التأكد بأي ثمن من أن إسرائيل سوف تتأثر في جميع أنحاء العالم.. لقد أصيبوا بالجنون”.

وشجبت “أسوشيتد برس” إجراءات الحكومة الإسرائيلية “لوقف بثها الحي الذي يظهر الوضع في غزة والاستيلاء على معداتها” معتبرة أن “وقف البث لم يستند لمحتواه بل لاستخدام الحكومة الإسرائيلية التعسفي لقانون وسائل الإعلام الأجنبية”.

وحثت “أسوشيتد برس” إسرائيل على “إعادة المعدات وتمكينها من البث المباشر لتوفير خدمة صحافية مرئية لآلاف وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن “مسؤولين استولوا على كاميرا ومعداتها جنوب إسرائيل واتهموها بانتهاك الحظر الذي فرض على الجزيرة”.

ولفتت “أسوشيتد برس” إلى أن قناة “الجزيرة” واحدة من بين آلاف وسائل الإعلام التي تتلقى محتوى البث المباشر من الوكالة.

    المصدر :
  • رويترز

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