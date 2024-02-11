حماس: مقتل إثنين من الرهائن بقصفٍ إسرائيلي على غزة

أفادت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط، إن اثنين من الرهائن الإسرائيليين قتلا وأصيب ثمانية آخرون بإصابات خطيرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال آخر 96 ساعة.

وأضافت عبر حسابها على تطبيق تيليجرام “أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان”.

وتقول إسرائيل إن حماس قتلت 1200 شخص واحتجزت 250 رهينة خلال هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتشن إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة ردا على الهجوم مما أسفر عن مقتل 28 ألف فلسطيني حتى الآن بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وخلال هدنة امتدت أسبوعا في أواخر نوفمبر تشرين الثاني، أطلقت حماس سراح أكثر من 100 رهينة من الإسرائيليين والأجانب مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 240 محتجزا فلسطينيا.

وقال الأميرال دانيال هاجاري كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين يوم الثلاثاء إن 31 من الرهائن المتبقين لدى حماس في غزة لقوا حتفهم.

وذكر خلال إفادة إعلامية “أخطرنا 31 أسرة بأن أحباءهم الأسرى لم يعودوا بين الأحياء وأننا أعلنا وفاتهم”.

وتقول إسرائيل إنه لا يزال هناك 136 رهينة في غزة.

وأصدرت جمعية نادي الأسير الفلسطيني بيانا اليوم الأحد قالت فيه إن عدد الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول وصل إلى 6950 شخصا.