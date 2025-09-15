حماس: نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير جنوده الأسرى في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الاثنين- أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير جنوده الأسرى في غزة، مشيرة إلى أن “سياسة القتل والقصف والتدمير لن تفلح في استرجاعهم”.

وأوضحت حماس -في بيان- أن “الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة مستمرون في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم”، رغم تصاعد العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة، الذي كثف عمليات القصف الممنهج للأحياء السكنية وتدمير الأبراج وتهجير المدنيين قسرا.

وقالت الحركة إن نتنياهو “مجرم حرب مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية”، يواصل القتل والتدمير، وإن “رهان الاحتلال على المجازر والتجويع لتركيع شعبنا، رهان أثبت فشله على مدار عامين من العدوان”.

ووصفت الحركة استمرار العدوان على القطاع بأنه “جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية تُرتكب في ظل عجز دولي فاضح وغياب أي محاسبة لمرتكبيها”، مشددة على أن الاحتلال “سيدفع ثمن جرائمه البشعة بحق أطفالنا ونسائنا”، وفق البيان.

ويأتي ذلك في حين ذكرت وزارة الصحة في غزة أن 50 فلسطينيا استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي والقصف المستمر على القطاع منذ فجر اليوم الاثنين.

وأوضحت المصادر الطبية أن شهداء اليوم بينهم 25 في مدينة غزة، في ظل تكثيف جيش الاحتلال هجماته على مناطق متفرقة من القطاع، عبر القصف الجوي والمدفعي.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا، بينهم 145 طفلا.