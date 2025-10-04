حماس: ندعو أحرار العالم إلى مواصلة فعالياتهم التضامنية مع شعبنا الفلسطيني

أشارت “حركة المقاومة الإسلامية- حماس” في لبنان، في بيان، إلى أن “جيش الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب جرائمه ومجازره المروّعة بحقّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، إذ أسفرت الغارات والقصف الهمجي منذ صباح اليوم عن ارتقاء سبعين شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، في تصعيد دموي متواصل يفضح كذب مزاعم حكومة مجرم الحرب نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين العزّل”.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي وللدول العربية والإسلامية بـ”تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرّك العاجل لحماية شعبنا وإغاثته، والضغط بكل الوسائل لوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ عامين على قطاع غزة”.

ودعت “أحرار العالم” إلى “مواصلة فعالياتهم التضامنية مع شعبنا الفلسطيني وتصعيدها، والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائم الإبادة والتجويع بحق غزة”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تريد إنها المفاوضات المستندة إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام قليلة.

وجاءت تصريحات نتنياهو للصحفين بعد اجتماع طارئ عقده مع وزيرَي الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- إن “جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق قطاع غزة” مؤكدا أنه لم يتخل عنهم ولا عن تحقيق باهي أهداف الحرب، بحسب قوله.

وأضاف أنه واجه ضغوطا كبيرة من إسرائيل وخارجها لوقف الحرب، مشيرا إلى أنه نسق مع الرئيس ترامب وطاقمه “خطوة سياسية قلبت الأوضاع”، معتبرا أنه “بدل عزل إسرائيل فإن (حركة المقاومة الإسلامية) حماس هي من يُعزل”.

وأشار نتنياهو إلى أنه أصدر توجيهاته لطاقم التفاوض برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر للتوجه إلى مصر لبحث خطة ترامب، مشددا بأنه يريد إنهاء المفاوضات خلال أيام قليلة.

وتابع بأن “حماس تورطت الآن بسبب الضغط العسكري والسياسي وقبلت المقترح الذي قدمناه”، على حد زعمه، مؤكدا أن إسرائيل ستفكك سلاح حماس في المرحلة الثانية و”سيصبح قطاع غزة خاليا من السلاح بواسطة الاتفاق أو بطريقة عسكرية”.

وتتسق تصريحات نتنياهو مع مزاعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم السبت حيث قال إن مقترح ترامب بشأن قطاع غزة لم يُفرض على إسرائيل، وإنما هو “مبادرة إسرائيلية”.

في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن إسرائيل تدخل ما سماها المرحلة الأولى من المحادثات المتعلقة بإعادة جميع الأسرى.

واوضح المصدر أن احتمالية رفض حماس للشروط التي ستعرض خلال المحادثات ضئيلة جدا.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع قوله إنه يمكن استعادة الأسرى في غزة خلال بضعة أيام.