حماس: نرفض اتهامات ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، الاتهامات التي وجهها إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعرقلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما رحبت الحركة بدعوة مؤتمر نيويورك لحل الدولتين لتحويل المواقف إلى أفعال تلزم الاحتلال بوقف إطلاق النار والانسحاب من غزة وتبادل الأسرى.

وأكدت الحركة -في بيان لها- دعمها المواقف الداعية لوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، مشددة على أن سلاح المقاومة حق وطني تكفله الشرائع والقوانين حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقالت إنها “لم تكن يوما عقبة في طريق الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقد قدمت في سبيل ذلك كل المرونة والإيجابية اللازمة”.

وأكدت أن الإدارة الأميركية والوسطاء والعالم أجمع يعلمون أن “مجرم الحرب” (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق.

وتابعت “لقد انقلب الإرهابي نتنياهو على اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي، وقابل مُقترَح (المبعوث الأميركي) ستيف ويتكوف الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بالتجاهل الكامل، قبل أن يرتكب جريمته الآثمة بقصف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة أثناء مناقشته لورقة ترامب الأخيرة”.

وكان الرئيس ترامب قد قال في وقت سابق اليوم -خلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- إن حماس رفضت الإفراج عن الأسرى أو الموافقة على وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه سعى لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة لكن الحركة “رفضت بشكل متكرر كل العروض”، وفق تعبيره.

وترتكب إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و382 شهيدا و166 ألفا و985 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.