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حماس: نسقنا مع الحرس الثوري خلال الحرب الإسرائيلية على غزة

27 - مايو - 2021
حركة حماس

عناصر من حركة حماس

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بعد أن وجه رئيس حماس في غزة يحيى السنوار رسائل شكر عديدة خلال الأيام الماضية للمرشد الإيراني، علي خامنئي، أعلن أن قادة الحركة نسقوا على مستوى عالٍ مع الحرس الثوري خلال الأيام الـ 11 التي كانت فيها الطائرات الإسرائيلية تقصف القطاع.

وقال  السنوار في تصريحات أمس الأربعاء إن الحركة وجناحها العسكري كتائب القسام كانت على تواصل وتنسيق عالي المستوى، مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

“ليست معركة حقيقية”

كما أشار إلى أن الحركة أوضحت لحزب الله والحرس الثوري أن هذه مجرد رسالة لإسرائيل وليست معركة حقيقية.

إلى ذلك، قال إنه لو تطورت المعركة فلكان هناك تدخل حقيقي وفاعل من كافة الجبهات، في إشارة ربما لحزب الله، الذي وقف خلال الـ 11 يوماً من التصعيد صامتاً، دون تحريك ساكن على الحدود اللبنانية.

“لهم الفضل”

يشار إلى أن السنوار كان وجه رسالة شكر في وقت سابق إلى إيران، معتبراً أنها “لم تبخل على الحركة وكافة الفصائل بالدعم بالمال والسلاح والخبرات، وكان لها فضل عليهم”.

كما شكر رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أيضا إيران الأسبوع الماضي على تقديم السلاح للحركة في غزة، وذلك بحسب “العربية”.

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