الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حماس والجبهة الشعبية: إسرائيل لا بد أن توقف هجومها على غزة قبل أي اتفاق للرهائن

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 29 - يناير - 2024 11:19 مساءً
الدمار في غزة

الدمار في غزة

A A A
طباعة المقال

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان الاثنين إنها والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصران على أن إسرائيل لا بد أن توقف هجومها على غزة وتسحب قواتها من القطاع قبل إبرام أي اتفاق لتبادل الرهائن والسجناء.

والجبهة هي ثاني الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح المنتمي إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وانضمت الجبهة إلى قتال إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفي آخر المستجدات وصف البيت الأبيض الاثنين التصريحات التي أدلى بها بعض الساسة الإسرائيليين عن إعادة استيطان غزة بأنها متهورة وتحريضية.

وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير قد حث المستوطنين اليهود على العودة إلى غزة في مؤتمر حاشد عقد أمس الأحد 28\1\2024، مما دفع فلسطينيين للتنديد بهذه التصريحات التي قالوا إنها ترقى إلى حد الدعوة إلى ترحيلهم قسريا.

وفي وقت سابق قال البيت الأبيض إن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة بناءة ولكن لا يزال يوجد الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

    المزيد من أخبار العالم

    علما أميركا وإيران
    البنتاغون: واشنطن لا تسعى للحرب مع إيران
    علم أميركا
    ارتفاع صادرات الأسلحة الأميركية إلى مستوى قياسي خلال 2023
    اشتباكات في السودان - أرشيفية
    اشتباكات قبلية على حدود السودان وجنوبه.. والقتلى بالعشرات

    الأكثر قراءة

    عناصر من حماس
    غزة تحت النار
    نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
    الثلوج في لبنان
    بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
    دبابة للجيش الإسرائيلي في غزة
    غزة تحت النار
    تفاصيل خطيرة.. نيويورك تايمز تكشف الخطوط العريضة لمسودة اتفاق إنهاء الحرب بغزة