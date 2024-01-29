حماس والجبهة الشعبية: إسرائيل لا بد أن توقف هجومها على غزة قبل أي اتفاق للرهائن

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان الاثنين إنها والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تصران على أن إسرائيل لا بد أن توقف هجومها على غزة وتسحب قواتها من القطاع قبل إبرام أي اتفاق لتبادل الرهائن والسجناء.

والجبهة هي ثاني الفصائل الرئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية بعد حركة فتح المنتمي إليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وانضمت الجبهة إلى قتال إسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفي آخر المستجدات وصف البيت الأبيض الاثنين التصريحات التي أدلى بها بعض الساسة الإسرائيليين عن إعادة استيطان غزة بأنها متهورة وتحريضية.

وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير قد حث المستوطنين اليهود على العودة إلى غزة في مؤتمر حاشد عقد أمس الأحد 28\1\2024، مما دفع فلسطينيين للتنديد بهذه التصريحات التي قالوا إنها ترقى إلى حد الدعوة إلى ترحيلهم قسريا.

وفي وقت سابق قال البيت الأبيض إن المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق جديد مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة بناءة ولكن لا يزال يوجد الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.