حماس: قطاع غزة يواجه "كارثة إنسانية"

قتل أكثر من 30 شخصا وجرح المئات في مئات الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ليل الثلاثاء وحتى فجر اليوم التالي، على ما أفاد مسؤول في حكومة حماس الأربعاء.

وطال القصف الذي تواصل حتى الصباح عشرات المباني السكنية والمصانع والمساجد والمتاجر، حسبما قال سلامة معروف رئيس مكتب الإعلام الحكومي في غزة لوكالة “فرانس برس”. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب عدة أهداف لحماس ليلا.

وفي حصيلة جديدة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 950 مواطناً وإصابة 5000 مواطنا آخر بجراح مختلفة جراء القصف الإسرائيلي.

وقال معروف إن قطاع غزة “يواجه كارثة إنسانية محققة مع توقف محطة توليد الكهرباء بشكل كامل خلال ساعات جراء نفاد الوقود.. واستحالة استمرار تقديم كافة الخدمات الحياتية الأساسية”.

وأضاف أن الحكومة التي تديرها حماس في قطاع غزة “تطلق نداء استغاثة عاجل جدا للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والإغاثية، بضرورة التحرك السريع لإيقاف هذه الجريمة ضد الإنسانية”.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي توجيه ضربات متتالية لقطاع غزة منذ أن أقدمت حركة حماس يوم السبت الماضي على مهاجمة مستوطنات غلاف غزة وقتل وجرح وأسر عدد كبير من الإسرائيليين، فضلا عن إطلاقها ضربات صاروخية باتجاه عدة مدن وبلدات إسرائيلية.

وبحسب شهود عيان تحدثوا إلى “وكالة أنباء العالم العربي”، فإن القصف الإسرائيلي المتواصل إدى إلى “إبادة” أحياء بأكملها وتسويتها بالأرض.

وقال أحد الشهود “المشاهد هنا مروعة، لا يمكن وصفها. إنها هيروشيما جديدة تضرب المنطقة”. وما زالت الجهات المختصة في قطاع غزة غير قادرة على إحصاء حجم الدمار بسبب تواصل الغارات الإسرائيلية بشكل مستمر لليوم الخامس على التوالي.