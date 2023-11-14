حمدان ينفي مزاعم إسرائيل حول وجود أنفاق تحت مستشفى الرنتيسي

نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ادعاءات الجيش الإسرائيلي بوجود أنفاق تحت مستشفى الرنتيسي شمال قطاع غزة.

وعرض حمدان في مؤتمر صحافي من بيروت الثلاثاء 14\11\2023، صوراً لجنود إسرائيليين ادعوا فيها وجود مقرات عمليات للقسام وأنفاق، نافياً تلك الادعاءات والمزاعم.

وأوضح أن 25 من أصل 35 مستشفى في القطاع خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي في غزة.

وطالب المنظمات الدولية مجدداً للقدوم إلى غزة لحماية وتفقد المستشفيات والمرضى، والوقوف على تلك الادعاءات، لافتاً إلى دفن 170 جثة داخل ساحات مستشفى الشفاء.

وأكد أن كتائب القسام تسيطر على الوضع في غزة، مشيراً إلى أنها قتلت 7 جنود إسرائيليين في محور شمال مدينة غزة.

يذكر أن محيط مستشفى الرنتيسي كان شهد في الأيام الأخيرة قتالاً عنيفاً بين مقاتلي حماس والجيش الإسرائيلي الذي شدّد قبضته على شمال قطاع غزة.

ليعلن وكيل وزارة الصحّة في حكومة حماس يوسف أبو الريش، أمس الاثنين 13\11\2023، أنّ المستشفى المذكور ” تمّ تفريغه بالكامل من المرضى والكادر الطبي يوم الأحد بعد تهديدات من الجيش الإسرائيلي”.