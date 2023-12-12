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أسامة حمدان: الإحتلال ارتكب في اليومين الماضيين 25 مجزرة في غزة

منذ 14 ثانية
أسامة حمدان

أسامة حمدان

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أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب في اليومين الماضيين 25 مجزرة بقطاع غزة، مشيرا إلى أنه بات لزاما على الغرب “إعلان براءته من هذا الكيان”.

وأوضح حمدان -خلال مؤتمر صحفي من بيروت- أن جيش الاحتلال فشل في تحقيق أي إنجاز عسكري أو سياسي ويحاول مواجهة خسائره في المعارك مع المقاومة في غزة بعرض صور وصفها بالمفبركة والوهمية، وأن أطفال القطاع “هم مخزن أهداف الكيان الصهيوني الأساسي”.

وجدد القيادي بحماس التأكيد على رفض كل مخططات تهجير الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الاحتلال لن يفلح في تحرير أي من أسراه، وأنه لا تفاوض بخصوص تبادل الأسرى إلا بعد وقف العدوان على قطاع غزة.

يأتي ذلك في اليوم الـ67 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في محاور عدة بغزة، ومواصلة جيش الاحتلال غاراته على القطاع مخلفا حتى الآن 18 ألفا و412 شهيدا إلى جانب أكثر من 50 ألف جريح، وفق وزارة الصحة في غزة.

    المصدر :
  • وكالات

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