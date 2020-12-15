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حمدوك : حصلنا على 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا

منذ 55 دقيقة
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

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قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنّ بلاده حصلت على 8,4 ملايين جرعة لقاح مضادّ لوباء كوفيد-19 .

وأعلن حمدوك على أن الجرعات ستخصّص لتحصين “القطاعات الأكثر تعرّضاً للمرض ولا سيّما القطاع الطبّي”.

وقال حمدوك خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم “حصلنا على 8,4 مليون وحدة تحصين ضدّ كوفيد-19 للقطاعات الأكثر تعرّضاً ولا سيّما القطاع الطبّي”.

وأضاف “نسعى للحصول على وحدات لتطعيم كلّ السودانيين”.

ولم يوضح حمدوك أيّ لقاح بالتحديد حصلت عليه بلاده ولا الطريقة التي تمّت بموجبها عملية الاستحواذ على هذه اللقاحات، كما لم يعلن موعد انطلاق أولى عمليات التحصين.

والسودان الذي يزيد عدد سكّانه عن 40 مليون نسمة أحصى لغاية الإثنين إصابة 21,591 شخصاً بفيروس كورونا المستجدّ توفي منهم 1,335 شخصاً بينما تماثل 12,452 للشفاء.

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