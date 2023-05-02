حمدوك يدعو العالم إلى جعل قضية السودان في مقدمة أولوياته

جدد رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، التحذير من خطورة الصراع على دول المنطقة. ورأى أن استمرار الحرب وانتشارها نحو رقعة أوسع قد يضر العالم بأسره، وذلك مع دخول القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالث، وسط استمرار للاشتباكات المتقطعة على الرغم من الهدنة.

كما اقترح في بيان، الثلاثاء، إشراك القوى المدنية والعسكرية في مفاوضات شاملة واستئناف العملية السياسية في البلاد.

حوار عاجل

كذلك دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين المتحاربين، يخضع للمراقبة والاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية دائمة.

وحث على إجراء حوار عاجل بين الجيش والدعم السريع لتوفير الأساس لوقف دائم لإطلاق النار

إلى ذلك، دعا زعماء دول العالم إلى جعل قضية السودان في مقدمة أولوياتهم