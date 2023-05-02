الثلاثاء 12 شوال 1444 ﻫ - 2 مايو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حمدوك يدعو العالم إلى جعل قضية السودان في مقدمة أولوياته

منذ 39 دقيقة

حمدوك

A A A
طباعة المقال

جدد رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، التحذير من خطورة الصراع على دول المنطقة. ورأى أن استمرار الحرب وانتشارها نحو رقعة أوسع قد يضر العالم بأسره، وذلك مع دخول القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالث، وسط استمرار للاشتباكات المتقطعة على الرغم من الهدنة.

كما اقترح في بيان، الثلاثاء، إشراك القوى المدنية والعسكرية في مفاوضات شاملة واستئناف العملية السياسية في البلاد.

حوار عاجل

كذلك دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين المتحاربين، يخضع للمراقبة والاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية دائمة.

وحث على إجراء حوار عاجل بين الجيش والدعم السريع لتوفير الأساس لوقف دائم لإطلاق النار

إلى ذلك، دعا زعماء دول العالم إلى جعل قضية السودان في مقدمة أولوياتهم

    المزيد من أخبار العالم

    شركة غازبروم
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في أبريل
    حريق في ناقلة نفط- أرشيفية
    فقدان 3 من طاقم ناقلة نفط قبالة سواحل ماليزيا
    ارتفاع أعداد النازحين من السودان
    اشتباكات السودان
    أكثر من 100 ألف لاجئ عبروا حدود السودان إلى دول مجاورة

    الأكثر قراءة

    حسام تحسين بك
    حقيقة وفاة الفنان حسام تحسين بك
    اعتداء - تعبيرية
    بالصورة.. فنان لبنانيّ يتعرّض للضرب في البترون وزوجته تكشف التفاصيل!
    كيليان مبابي
    فيديو.. مبابي يسجل أغرب هدف في تاريخ الدوري الفرنسي