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حمزة يوسف يعلن ترشحه لرئاسة الحكومة الاسكتلندية

منذ 5 دقائق
وزير الصحة الاسكتلندي حمزة يوسف

وزير الصحة الاسكتلندي حمزة يوسف

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قال وزير الصحة الاسكتلندي حمزة يوسف يوم السبت إنه سيخوض المنافسة على القيادة ليحل محل نيكولا ستيرجن كزعيم للحزب الوطني ورئيس حكومة اسكتلندا.

وأصبح يوسف أول من يعلن اعتزامه الترشح للسباق بعد استقالة ستيرجن المفاجئة الأسبوع الماضي قائلة إنها أصبحت مثيرة للانقسام ومنهكة بصورة لا تسمح لها مواصلة مهامها.

وقال يوسف على تويتر “قررت أن أقدم نفسي كمرشح لمنصب الوزير الأول القادم في اسكتلندا وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي”. ويبلغ يوسف من العمر 37 عاما وهو عضو في البرلمان الاسكتلندي منذ عام 2011 وشغل أيضا العديد من المناصب الوزارية.

واستبعد جون سويني نائب رئيسة وزراء اسكتلندا البالغ من العمر 58 عاما نفسه من السباق يوم الخميس قائلا إن قراره بعدم الترشح يهدف إلى خلق مجال “لمفهوم جديد” حول أهداف الحزب الحاكم بما في ذلك ما يتعلق بالاستقلال.

قال الحزب الوطني الاسكتلندي إنه سيختار زعيما جديدا في غضون ستة أسابيع من خلال اقتراع لأعضائه والذي سيغلق في 27 مارس آذار. وقالت ستيرجن (52 عاما) إنها لن تترك السياسة وإنها ستبقى حتى يتم اختيار من سيخلفها.

    المصدر :
  • رويترز

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