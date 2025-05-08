حملة اعتقالات إسرائيلية تطال عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلي، منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 45 فلسطينيا، بينهم أطفال وأسرى سابقون، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك، الخميس، لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) وهيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وصل الأناضول نسخة منه.

وأوضح البيان أن “الجيش (الإسرائيلي) اعتقل منذ مساء أمس (الأربعاء) وحتى صباح اليوم (الخميس) 45 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم أطفال وأسرى سابقون”.

وأضاف أن الاعتقالات شملت معظم محافظات الضفة.

وبيّن أن قوات الجيش الإسرائيلي تواصل عدوانها على محافظتي جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يرافقه اعتقالات وتحقيقات ميدانية مستمرة.

وأشار إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية بلغ نحو 17 ألفا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 961 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.