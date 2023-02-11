الأحد 20 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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حملة التطهير مستمرة.. زيلينسكي يقيل مسؤولاً أمنياً كبيراً

منذ 6 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (السبت 11-2-2023) مرسوما بإقالة مسؤول أمني كبير، وقال إن مساعيه لتطهير الحكومة مستمرة.

وأقالت السلطات عشرات المسؤولين في الأسابيع الماضية وفتحت تحقيقات في إطار حملة واسعة النطاق في المخالفات. ويقول الاتحاد الأوروبي إن التصدي للفساد من المطالب اللازمة قبل انضمام أوكرانيا إلى الكتلة المكونة من 27 دولة.

وأقال الرئيس الأوكراني رسلان دجوبا من منصب نائب قائد الحرس الوطني، وفقا لمرسوم موجز صادر عن مكتب الرئاسة لم يذكر أسبابا لهذا القرار.

ولم يذكر زيلينسكي دجوبا بالاسم خلال خطابه اليومي المصور. وكان الرئيس شدد على أهمية تطهير وزارة الدفاع على وجه الخصوص.

وقال زيلينسكي إنه التقى بمسؤولي الدفاع وإنفاذ القانون لمناقشة سبل حماية المؤسسات مما سماه محاولات من الخارج أو الداخل لتقليل فعاليتها وكفاءتها.

وأضاف في إشارة إلى حملة التطهير “كل هذا النشاط لا يتعلق فقط بوقائع معينة أو إجراءات جنائية… ستواصل الدولة تحديث المؤسسات نفسها. يجب ضمان نقاء عمل الهياكل (التنظيمية لمؤسسات) الدولة”.

وقال وزير الدفاع الأوكراني يوم الخميس إن مئات المسؤولين في الوزارة أو القوات المسلحة أحيلوا لتحقيقات تأديبية خلال العام الماضي بعد عمليات تدقيق داخلي وإنه “لا يتسامح مطلقا” مع الفساد.

    المصدر :
  • رويترز

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