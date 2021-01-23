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حملة التلقيح ضد كورونا تبدأ الأحد في مصر

23 - يناير - 2021
كورونا مصر

كورونا مصر

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدء توزيع لقاح ”سينوفارم“ الصيني للوقاية من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19″، على الفئات المستهدفة بالتطعيم في المرحلة الأولى، وأبرزهم الأطباء وأصحاب الأمراض المزمنة، اعتبارًا من الأحد 24 كانون الثاني/يناير.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، على هامش افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي في بورسعيد، أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري، نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا.

وكان السيسي قد وجه للقيام بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصة من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة، وكبار السن من الفئات الأكثر احتياجا تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

كما وجه بالحصول على أفضل العروض من الشركات العالمية لأكثر اللقاحات فعالية وبأكبر كمية ممكنة وفي أسرع وقت، مع قيام صندوق ”تحيا مصر“ بدعم توفير اللقاح للفئات المستحقة.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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