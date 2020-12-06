حملة في إيران للمطالبة بإطلاق سراح شقيقي المصارع المعدوم أفكاري

انطلقت في إيران حملة للمطالبة بالإفراج عن حبيب ووحيد أفكاري، شقيقا المصارع الإيراني نافيد أفكاري، وفقا لصحيفة جيرزوالم بوست.

وتصدر هشتاغ “#ReleaseAfkaris” مواقع التواصل في إيران خلال الساعات الماضية. وقال مسيح علي نجاد، صحفي وناشط إيراني بارز، أسس حملة متحدون من أجل نافيد: “هذه الأم الحزينة بهية نامجو. لقد أعدموا ابنها الرياضي نافيد أفكاري مؤخرًا. ابناها الآخران، وحيد وحبيب، محتجزان في الحبس الانفرادي لأكثر من 3 أشهر. ساعدنا في إطلاق سراحهم”.

وكان النظام الإيراني اعتقل وحيد وحبيب أفكاري، مع شقيقهما الراحل نافيد في أغسطس 2018، في أعقاب مشاركتهم في المظاهرات الشعبية المعارضة. وفي سبتمبر الماضي، أقدم النظام على إعدام نافيد مما أثار غضبا عالميا.

وتزعم السلطات الإيرانية أن عائلة أفكاري قتلوا حارس أمن شركة مياه خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد، لكن الأدلة الدامغة، بما في ذلك اعتراف قسري مؤكد على نطاق واسع، تُظهر أن النظام الإيراني قام على الأرجح بإعدام أفكاري لإسكات الاضطرابات الاجتماعية والعمالية التي عادت إلى الظهور في إيران.

كما طالب والدهم السلطات الإيرانية بإنقاذ والداه وحيد وحبيب من الحبس الانفرادي، ورفع رسالة إلى القاضي المشرف على قضيتهما، وهما رهن الاعتقال في الحبس الانفرادي بسجن عادل آباد في شيراز، طالب فيها بإيضاحات حول حالتهما.

وجاء في الرسالة التي رفعها: “لا يزال ولدانا موقوفين في الحبس الانفرادي بعد أن تعرضهما للضرب والتعذيب، إذا كنت أنت صاحب القرار، أعدهما على الفور إلى التوقيف العام”.

وانضم المدير التنفيذي لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة، هيلل نوير، إلى الحملة لتحرير الأخوين أفكاري، وكتب على تويتر: “جمهورية إيران الإسلامية عضو منتخب في لجنة الأمم المتحدة للعدالة الجنائية. لماذا أنطونيو غوتيريش؟ #ReleaseAfkaris # United4Navid”.

كما غرد الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية في إيران، وهو منظمة غير حزبية: “بعد قتل المصارع نافيد أفكاري، أبقى النظام في إيران على شقيقيه، حبيب ووحيد، في الحبس الانفرادي. الحبس لأكثر من 90 يومًا. إنهم محرومون حتى من أبسط الحقوق. استخدم #ReleaseAfkaris لمشاركة قصتهم والتعبير عن آرائهم “.

وغردت الكاتبة والناشطة الإيرانية الأميركية، مريم معمار صادقي: “كان من الممكن أن يكون الإخوة أفكاري إخوة مثل باقي الإيرانيين، لكنهم انتفضوا من أجل حرية كل إيران، ولم يتراجعوا أبدًا، رغم التعذيب الشديد. قتل نافيد. لا يزال إخوته يتعرضون للتعذيب”.