حوالي 8 مليار دولار.. أشهر 3 مليارديرات في أوكرانيا يحققون مرابح ضخمة رغم الحرب!

دفعت الحرب الروسية على أوكرانيا ملايين الأوكران إلى الهجرة القسرية داخل وخارج أوكرانيا، مخلفين وراءهم ثرواتهم وأملاكهم، تحت وطأة آلة الحرب الروسية.

ورغم التداعيات الضخمة التي تسببت بها الحرب الروسية والضغوط التي وضعتها على كاهل الاقتصاد الأوكراني، إلا أن فئة من الأثرياء تمكنت من زيادة ثرواتها خلال الأشهر الماضية

فمع تفاعل أزمة الطاقة ومصادرها في عموم أوروبا والعالم، أظهرت الإحصائيات ازدياداً ملحوظاً في ثروا أغنياء أوكرانيا المستثمرين في مجال الفحم والصلب.

بحسب الإحصاءات اللحظية لموقع فوربس في 5 يوليو/تموز 2022، فقد ارتفعت الثروة الإجمالية لأغنى 3 مليارديرات في أوكرانيا ارتفعت بنحو نصف مليار دولار لتصل إلى 7.9 مليار دولار، مقابل 7.4 مليار دولار في القائمة السنوية للمليارديرات التي اعتمدت على إغلاقات 11 مارس/آذار الماضي وتم إطلاقها في أبريل/نيسان.

وزادت ثروة أغنى شخص في أوكرانيا، ومؤسس مجموعة System Capital Management، رينات أخميتوف، بقيمة 300 مليون دولار لتصل إلى 4.5 مليار دولار، فيما تمكن مؤسس Interpipe المتخصصة في تصنيع منتجات الصلب، فيكتور بينتشوك، من إضافة 100 مليون دولار إلى ثروته لتصل إلى ملياري دولار، كما صعدت ثروة مالك مجموعة Smart Holding ، فاديم نوفينسكي، 100 مليون دولار لتصل ثروته إلى 1.4 مليار دولار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر خام الحديد 15.6% منذ بداية العام وحتى بداية يونيو/حزيران الماضي ليصل إلى 130 دولار للطن المتري، بحسب إحصاءات Daily Metal Price.

جدير بالذكر أن فيتش سوليوشنز Fitch Solutions كانت قد رفعت توقعاتها لسعر فحم الكوك مؤخرًا بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى متوسط 375 دولارًا للطن خلال عام 2022 مقارنةً بـ 275 دولارًا للطن في وقت سابق، على أن تتجه الأسعار إلى الهبوط في النصف الثاني من العام بعد الوصول إلى ذروتها خلال الربع الثاني.

كما بدأت أنشطة الشركات التأقلم تدريجيًا مع تداعيات الحرب على أعمالها حيث أكدت Metinvest التابعة لأغنى شخص في أوكرانيا أن مشروعها Zaporizhstal المتخصص في إنتاج الصلب في أوكرانيا قد استأنف التشغيل في أبريل/نيسان بعد توقفه منذ 2 مارس/آذار 2022، بسبب الحرب، مؤكدة أن وحدات النقل والطاقة والهندسة والوحدات المساعدة الأخرى بالمصنع عادت إلى العمل أيضًا لضمان استقرار عمليات الإنتاج.

فيما يلي تفاصيل زيادة ثروات أغنى 3 مليارديرات في أوكرانيا منذ 11 مارس/آذار الماضي وحتى 5 يوليو/تموز 2022.

1. رينات أخميتوف

صافي الثروة: 4.5 مليار دولار

التغير منذ 11 مارس/آذار: 300 مليون دولار ↑

مصدر الثروة: الصلب والفحم

الترتيب الحالي: 603

التغير منذ مارس/آذار: 84↑

ارتفعت ثروة أخميتوف بقيمة 300 مليون دولار منذ 11 مارس/آذار الماضي كما تقدم ترتيبه ضمن مليارديرات العالم 84 مركزًا إلى المرتبة 603 على الرغم من تضرر شركاته من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، إلا أنه بدأ اتخاذ إجراءات تضمن التكيف مع التداعيات السلبية للحرب.

وتواصل مرافق الإنتاج التابعة للقابضة SCM – التي تقع في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة – تعديل عملياتها تدريجيًا باعتبارها أعمالًا قائمة بذاتها في محاولة للتأقلم مع تداعيات الحرب في أوكرانيا على عمليات المجموعة من خلال ترتيب المشتريات من طرف ثالث، والتي كان يتم توفيرها في السابق من خلال الشركة في أوكرانيا.

كما أعلن أخميتوف في يونيو/حزيران الماضي عن تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الاتحاد الروسي لانتهاك حقوق ملكيته خلال الحرب الروسية ضد أوكرانيا قائلًا: “لقد أدى نهب سلع الصادرات الأوكرانية، بما في ذلك الحبوب والصلب، بالفعل إلى ارتفاع الأسعار … يجب وقف هذه الأعمال.”

وارتفع إنتاج Metinvest من فحم الكوك المركز بنسبة 29% على أساس سنوي في نفس الربع إلى 1.3 مليون طن مقابل 990 ألف طن في نفس الفترة من العام الماضي، وكان إجمالي إنتاج مركزات خام الحديد لدى الشركة قد تراجع بنسبة 20% في الربع الأول من 2022 إلى 6.1 مليون طن بسبب القيود اللوجيستية المتعلقة بالحرب على أوكرانيا.

2. فيكتور بينتشوك

صافي الثروة: 2 مليار دولار

التغير منذ 11 مارس/آذار: 100 مليون دولار ↑

مصدر الثروة: أنابيب الصلب والاستثمارات المتنوعة

الترتيب الحالي: 1514

التغير منذ مارس/آذار: 65 ↑

استفاد بينتشوك من درجة الدكتوراه التي حصل عليها في تصميم الأنابيب لتأسيس شركة Interpipe ، المصنعة لمنتجات الصلب، في عام 1990، وذكرت Interpipe في 14 مارس/آذار أن منشآتها لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية رغم وقف الإنتاج بعد بدء الحرب على أوكرانيا، وبينتشوك هو صهر الرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما.

وتعهد بينتشوك بتقديم نصف ثروته أو أكثر خلال حياته وما بعدها للأعمال الخيرية، وانضم إلى مبادرة Giving Pledge، وهي مبادرة خيرية أسسها بيل غيتس ووارن بافيت في عام 2010.

ويعتبر بينتشوك مؤسس شركة EastOne المحدودة، وهي شركة استشارات استثمارية تضم محفظتها أكثر من 20 شركة ومشروعًا في مجالات الصلب والإعلام والنفط والغاز والسبائك الحديدية وغيرها.

3. فاديم نوفينسكي

صافي الثروة: 1.4 مليار دولار

التغير منذ 11 مارس/آذار: 100 مليون دولار ↑

مصدر الثروة: الصلب

الترتيب الحالي: 2025

التغير منذ مارس/آذار: 165 ↑

ارتفعت ثروة نوفينسكي بقيمة 100 مليون دولار خلال نحو 4 أشهر لتصل إلى 1.4 مليار دولار في 5 يوليو/تموز 2022، حيث تشمل أنشطته الاستثمارية إلى جانب الصلب والتعدين بشكل أساسي كلًا من النفط والغاز والزراعة وبناء السفن والعقارات.

ونوفينسكي مواطن روسي بالأساس ولكنه حصل على الجنسية الأوكرانية عام 2012، وهو عضو في البرلمان منذ 2013، وكان ينظر إلى نوفينسكي منذ فترة طويلة على أنه أحد المليارديرات الأوكرانيين الأكثر صداقة مع بوتين، وحاول بدء المفاوضات مع روسيا قبل الحرب بهدف تهدئة التشنّج، لكنه فرّ من البلاد مع تصاعد التوترات وتشير تقارير إلى وجوده في إستونيا حاليًا.

يمتلك نوفينسكي Smart Holding Group الأوكرانية، التي لديها حصة تبلغ 24% في شركة Metinvest المنتجة لخام الحديد والتابعة لأغنى شخص في أوكرانيا، وكان نوفينسكي قد بدأ العمل في أوكرانيا في منتصف التسعينيات من القرن الماضي مع شركة Lukoil الروسية المنتجة للنفط، ثم بدأ في شراء شركات التعدين الأوكرانية.