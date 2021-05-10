"حياة فاكس".. الإمارات تبدأ إنتاج أول لقاح محلي ضد كورونا

قالت دولة الإمارات، الاثنين، أنها بدأت بإنتاج لقاح “حياة فاكس” في الدولة، مما يؤذن ببدء مرحلة تاريخية لتصنيع اللقاحات في البلاد.

وفي تغريدة على موقع تويتر، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إنه سيتم بدء توزيع لقاح “حياة فاكس” في الإمارات، لافتة إلى أنه “من المتوقع أن تصبح الإمارات مقرا إقليميا رائدا في هذا المجال”.

وأضافت: “بدء مرحلة تاريخية لتصنيع اللقاحات في الدولة، وخطوة استراتيجية مهمة في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع الصحي”.

كما أشارت إلى أهمية الخطوة في “تطوير القدرات المحلية الوطنية، في مجال التكنولوجيا الحيوية”.

القطاع الصحي: يسرنا الإعلان عن بدء إنتاج لقاح "حياة فاكس" في #الإمارات، الأمر الذي يؤذن ببدء مرحلة تاريخية لتصنيع اللقاحات في الدولة.

#يدا_بيد_نتعافى pic.twitter.com/R65jM09noF — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) May 10, 2021

ويعد لقاح “حياة – فاكس” هو نفس لقاح BIBP غير النشط الذي ينتجه معهد بكين للمنتجات البيولوجية والذي تم تسجيله رسمياً من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات في 9 ديسمبر 2020، والموافقة عليه من قبل “المركز الصيني لتقييم الأدوية” في 30 ديسمبر 2020، وذلك بناءً على النتائج الأولية والمحدّثة التي قدمتها شركة “سينوفارم” في الصين والتي أظهرت فعالية اللقاح بنسبة 79.34 في المائة.