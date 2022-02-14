حي الشيخ جراح.. استشهاد شاب وإصابة العشرات خلال مواجهات أمس

عاد التوتر ليسيطر على حيّ الشيخ جراح في مدينة القدس منذ الأمس، بعد إعلان عضو الكنيست الإسرائيلي “إيتمار بن جبير” نيته فتح مكتب له في الحيّ.

ونتيجة ذلك، أُعلن فجر اليوم الاثنين، عن استشهاد شاب فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات متفرقة مع عناصر من الشرطة والجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية وبالقدس الشرقية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات بالرصاص الحي أطلقها الجيش الإسرائيلي في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمالي الضفة.

وأشار إلى أن إحدى الإصابات هي خطيرة جدا بالرأس وإصابة بالظهر وإصابة ثالثة بالخاصرة وإصابتين بالرجل.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد أبو صلاح (١٧ عاماً)، استشهد متأثراً بجروح حرجة، أصيب بها في بلدة السيلة الحارثية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر اقتحام “السيلة الحارثية” لأخذ قياسات وهدم منازل لفلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجمات ضد أهداف إسرائيلية توطئة لهدمها.

وقال شهود العيان إن مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين الذين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة فيما أطلقت القوات الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

بدورها، قالت مجموعة فلسطينية أطلقت على نفسها اسم “كتيبة جنين” إنها أطلقت الرصاص على القوات الإسرائيلية، فيما أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي مداخل ومخارج البلدة.