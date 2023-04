حُبسوا بحفرة تحت الأرض.. جنود روس يستنجدون!

برزت موجة من الانتقادات والتساؤلات، بعد انتشار مجموعة من المقاطع المصورة الغريبة وغير المعتادة التي انتشرت على حسابات مدونين في تليغرام وتويتر مؤخرًا، لجنود روس حبسوا داخل حفرة مغطاة بشبك معدني بتهمة فرارهم من القتال.

فقد ظهر عدد من الجنود الروس اليائسين والمصابين في تلك الفيديوهات وهم يوضحون كيف أنه أُلقي بهم في تلك الحفر وحُرموا من الطعام والماء لرفضهم القتال أو لتناولهم القليل من الكحول.

كما بينت تلك الفيديوهات عدة رجال يرتدون زياً عسكرياً روسياً على الأرضية الصلبة للحفرة فيما تتساقط مياه الأمطار.

فيما بدا أن العديد من الرجال أصيبوا بجروح بالغة، مع جروح دامية في وجوههم المنتفخة وعيونهم المتورمة، بحسب صحيفة “تليغراف” البريطانية.

حفرة مغطاة بشبك حديدي

وفي أحد تلك المقاطع، اشتكى جندي روسي من أنه محتجز في حفرة مفتوحة، مشيرًا إلى أنه جندي متطوع من ساراتوف في جنوب روسيا، وأنه ظل محتجزاً في الحفرة منذ نهاية مارس/ آذار.

وكانت تلك الحفر المفتوحة المغطاة بشبك يسمى Zindans استخدمت قديمًا في آسيا الوسطى للاحتفاظ بالسجناء، وغالباً ما تم نشرها من قبل جيوش الإمبراطورية الروسية.

كما اشتهرت بكونها مكتظة ومليئة بالأمراض، واعتاد السجناء الذين تعرضوا لكافة العوامل الجوية أن يصابوا بالجنون وهم يلمحون العالم الخارجي من خلال الحاجز.

يشار إلى أنّ الجنود الروس كانوا اشتكوا منذ أشهر من قيام الشرطة العسكرية بإلقائهم في حفر مكتظة أو حفر من دون طعام أو ماء إذا رفضوا القتال.

علمًا أنه من الصعب معرفة عدد الجنود الذين يتمردون أو يفرون من الخدمة بالضبط، لكن المحللين قالوا إنّ العدد ربما يلامس المئات.

1/ The Russian army in Ukraine has revived a medieval method of punishment – imprisoning soldiers in a zindan, an open-air dungeon with a grating covering a pit dug into the ground (see example below). Two cases, possibly from the same unit, have been reported this week. ⬇️ pic.twitter.com/uVFBLt2jMM

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) April 22, 2023