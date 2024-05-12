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"خارجية سلوفينيا" تدعو لخطة طوارئ لإيصال المساعدات إلى غزة

منذ ساعة واحدة
شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تنتظر دخولها غزة

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تنتظر دخولها غزة

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عبرت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، عن صدمتها بعد رؤيتها إغلاق معبر رفح الحدودي، مشددة على أهمية فتح الممرات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصرين.

وأكدت فايون، اليوم الأحد، على الدور الفاعل لجمهورية مصر في إحلال السلام والأمن بالمنطقة، لافتة إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ في قطاع غزة.

وأضافت في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: “استخدام المجاعة سلاحا في الحرب أمر مخز ويجب أن يتوقف، كما يجب تنفيذ خطة طوارئ لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

ونوهت بضرورة احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وبذل أقصى جهد للوصول إلى وقف إطلاق النار بغزة وإدخال مزيد من المساعدات وتنفيذ حل الدولتين.

وتابعت: “سنواصل الضغط من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية على نحو يحقق السلام في المنطقة، وأدعو الجميع بالنظر إلى ما يحدث من كارثة إنسانية تجاه المدنيين، فما يحدث يهدد حياتهم”.

من جهته، قال الوزير شكري إنه “لا بد من إجراءات مؤثرة تقود لوقف إطلاق النار بالكامل في غزة والعمل على توفير المساعدات الإنسانية.. والمفاوضات التي ترعاها مصر منذ أشهر للهدنة في غزة لم تحقق هدفها”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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