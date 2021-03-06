خارق لسرعة الصوت.. إليكم موعد تحليق الصاروخ الأمريكي الجديد “AGM-183A”

شهر كامل بات يفصلنا عن أول تحليق رسمي للصاروخ الأمريكي الخارق للصوت “AGM-183A”، حسبما أعلنت السلطات الأمريكية.

وكانت القوات الجوية الأميركية، قد أجلت أول موعد للتحليق الرسمي للصاروخ الذي يسمى أيضا بـ “BTF-1″، بعد أن كان مقررا هذا الأسبوع، بحسب موقع “ذا درايف”.

وأكدت إدارة التسليح التابعة للقوات الجوية، في قاعدة إيجلين الجوية بولاية فلوريدا، إن أول طيران رسمي للصاروخ الذي يدعى أيضا بـ ” سيكون خلال “ثلاثين يوما القادمة”.

لم يتم تقديم سبب محدد لتأخير الموعد، ولكن ذكر البيان وجود “أسباب فنية” غير محددة، بجانب التأثير المستمر لوباء كورونا.

والجنرال في القوات الجوية الأميركية، هيث كولينز، قد صرح سابقا في بيان، أن “مركبة الاختبار BTF-1 كاملة وتتقدم من خلال الاختبارات الأرضية للتحقق من جاهزيتها للطيران”.

وبحسب “ذا درايف”، فإنه منذ عام 2019، كان هناك سبعة اختبارات للصاروخ، تضمنت حمل طائرة B-52H، ولكن دون أن يتم إطلاقها.

ويدور نقاش حول إمكانية إدماج نظام AGM-183A، في قاذفات القنابل الشبحية B-1B في المستقبل، في نفس الوقت الذي تعمل فيه القوات الجوية الأميركية مع شركة “بوينغ”، من أجل السماح لهذه القاذفات، بحمل أنواع مختلفة من الأسلحة الإضافية.

وتستخدم المركبات والصواريخ الانزلاقية الخارقة لسرعة الصوت، محركات دفع صاروخية للوصول إلى الارتفاع والسرعة المثلى، ثم بعد ذلك تنزلق إلى الأسفل باتجاه الهدف بسرعة خارقة للصوت، كما أنها قادرة على المناورة بشكل جانبي.