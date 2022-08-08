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خاضع لعقوبات.. أمريكا تسعى لمصادرة طائرة ثري روسي

منذ 11 دقيقة
طائرة- تعبيرية

طائرة- تعبيرية

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قال ممثلو ادعاء اتحاديون في مانهاتن اليوم الواقع في 8 تموز 2022 إن قاضيا سمح لمدعين أمريكيين بمصادرة طائرة إيرباص قيمتها 90 مليون دولار يملكها رجل الأعمال الروسي الثري أندريه سكوتش الخاضع لعقوبات.

وعوقب سكوتش، عضو مجلس الدوما الروسي، في البداية من وزارة الخزانة الأمريكية عام 2018 بسبب صلاته المزعومة بجماعات إجرامية روسية منظمة.

ثم أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية مزيدا من العقوبات على سكوتش في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وتسعى واشنطن للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحملة العسكرية من خلال تجميد ومصادرة الأصول المملوكة للأثرياء الروس، وخاصة في الدائرة المقربة منه.

وتظهر أوراق المحكمة أن الطائرة موجودة الآن في قازاخستان. ولم ترد سفارة قازاخستان في الولايات المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

وأصدرت محكمة أمريكية في يونيو حزيران أوامر بمصادرة طائرتين فاخرتين مملوكتين للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

    المصدر :
  • رويترز

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