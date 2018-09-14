خالد بن سلمان: على الجميع التكاتف لمعاقبة قتلة الحريري

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طالب سفير السعودية لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان المجتمع الدولي ، بالتكاتف لتحميل قاتلي رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري المسؤولية ومعاقبتهم، ووضع حد لسلسلة الإغتيالات السياسية.

وقال في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”، إنه “بعد 13 عاما من اغتيال الرمز العربي الكبير الرئيس الشهيد رفيق الحريري ، رحمه الله ، وباسل فليحان ورفاقهم، جددت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اتهامها لأربعة أعضاء من ما يسمى بـ”حزب الله”، ولا يزال قاتلوه أحراراً مستمرين في اختطاف سيادة وعروبة لبنان ، ورهنه في أيدي نظام طهران”.

وأضاف أنه “على المجتمع الدولي أن يتكاتف لتحميل قاتلي الشهيد الحريري ، رحمه الله ، المسؤولية ومعاقبتهم، ووضع حد لسلسلة الإغتيالات السياسية التي دأبت أنظمة الغدر والدمار على استخدامها في تدمير أوطاننا ونشر الفوضى فيها”.

وكان الادعاء العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ، أكد ضلوع نظام الرئيس السوري بشار الأسد في اغتياله، فيما أشارت هيئة التحقيق إلى أدلة دامغة على تورط المتهمين.

وكانت المرحلة الثالثة من محاكمة المتهمين باغتيال الحريري انطلقت الثلثاء الماضي، بحضور نجله رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري .

المصدر وكالات