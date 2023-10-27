خالد مشعل: الحرب البرية على غزة قادمة ويخططون لها بشكل شامل

قال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل “الحرب البرية على قطاع غزة قادمة، وهو ما يقود إلى مرحلة خطرة” مؤكدا “الولايات المتحدة مشاركة في المعركة”.

وأضاف مشعل في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول “واشنطن اليوم تسير بالتخطيط والإدارة المشتركة وبالمشاركة النوعية في المعركة لتحقيق حرب برية أو مناورة للوصول إلى ما يريدون بأقل خسارة، لأن إسرائيل لا تتحمل خسارة مماثلة في 7 أكتوبر/تشرين الأول”.

وأكد أن “الحرب البرية قادمة ويخططون لها بشكل شامل لتقليل الخسائر وعدم حصول ضربة ثانية (بعد الأولى في 7 أكتوبر/تشرين الأول)”.

في سياق متصل، أعلنت إسرائيل أن حوالي ربع مليون من مواطنيها قد رحلوا عن منازلهم بسبب معركة “طوفان الأقصى” وحربها على قطاع غزة المحاصر.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة دفاع جيش الاحتلال أن السلطات أوصت أيضا بمواصلة إخلاء المناطق التي تقع حول القطاع وعلى طول الحدود اللبنانية حتى نهاية العام.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي أن مثل هذا القرار سيفرض أعباء مالية ضخمة.