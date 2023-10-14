السبت 29 ربيع الأول 1445 ﻫ - 14 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خالد مشعل: عملية "طوفان الأقصى" تم التخطيط والإعداد لها في فلسطين

منذ دقيقتين
خالد مشعل

خالد مشعل

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس مكتب حماس في الخارج خالد مشعل أن عملية “طوفان الأقصى” خطط لها من قبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، فقط.

وقال مشعل في تصريحات السبت إن “قرار العملية اتخذ، وتم التخطيط والإعداد في فلسطين”.

فيما أردف أن “علاقتنا مع فتح جيدة على عكس إدارة السلطة ومحمود عباس”.

في سياق آخر، اكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، السبت أن إسرائيل لم تتلق أي تحذير ملموس، حتى من مصر، بشأن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حركة حماس من غزة.

وأضاف تساحي هنغبي في تصريحات لصحفيين أنه تم استدعاء رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) من أجل إحاطة غير عادية في الرابعة من صباح ذلك اليوم، أي قبل ساعتين ونصف من بدء الهجوم، بشأن معلومات استخباراتية جديدة لكن ذلك لم يستلزم التعبئة.

واعتبر هنغبي أن إسرائيل تعرضت لضربة مؤلمة لكن عليها الانطلاق في المعركة والانتصار.

وأضاف: “لقد فشلنا في مهمتنا ولا خلاف في ذلك، وسنفحص أسباب الفشل وتعرضنا لضربة مؤلمة لكننا نركز على الرد الآن”.

واعترف هنغبي بأنه قد أخطأ التقدير عندما قال إن حماس لن تجرؤ على التحرك ضد إسرائيل لسنوات طويلة.

    المزيد من أخبار العالم

    مارتن غريفيث
    طوفان الأقصى
    غريفيث يحذر من الوضع الإنساني الكارثي في غزة.. "حتى الحروب لها قواعد"
    إسماعيل هنية
    طوفان الأقصى
    إسماعيل هنية: لا هجرة إلى مصر فأهل غزة متجذرون في أرضهم
    بنيامين نتنياهو
    طوفان الأقصى
    نتنياهو لجنود مشاة إسرائيليين في محيط غزة: "المرحلة التالية مقبلة"

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    محلل عسكري: هذا الأمر سيدفع حزب الله للمشاركة بالحرب!
    مصور وكالة "رويترز" عصام العبد الله
    قبيل استشهاده بساعات.. إليكم آخر ما نشره مصوّر "رويترز"
    سيارة الصحافيين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي جنوب لبنان
    فيديو.. القصف الإسرائيليّ يستهدف طواقم صحافيّة في علما الشعب