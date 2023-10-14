خالد مشعل: عملية "طوفان الأقصى" تم التخطيط والإعداد لها في فلسطين

أعلن رئيس مكتب حماس في الخارج خالد مشعل أن عملية “طوفان الأقصى” خطط لها من قبل كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، فقط.

وقال مشعل في تصريحات السبت إن “قرار العملية اتخذ، وتم التخطيط والإعداد في فلسطين”.

فيما أردف أن “علاقتنا مع فتح جيدة على عكس إدارة السلطة ومحمود عباس”.

في سياق آخر، اكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، السبت أن إسرائيل لم تتلق أي تحذير ملموس، حتى من مصر، بشأن هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنته حركة حماس من غزة.

وأضاف تساحي هنغبي في تصريحات لصحفيين أنه تم استدعاء رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) من أجل إحاطة غير عادية في الرابعة من صباح ذلك اليوم، أي قبل ساعتين ونصف من بدء الهجوم، بشأن معلومات استخباراتية جديدة لكن ذلك لم يستلزم التعبئة.

واعتبر هنغبي أن إسرائيل تعرضت لضربة مؤلمة لكن عليها الانطلاق في المعركة والانتصار.

وأضاف: “لقد فشلنا في مهمتنا ولا خلاف في ذلك، وسنفحص أسباب الفشل وتعرضنا لضربة مؤلمة لكننا نركز على الرد الآن”.

واعترف هنغبي بأنه قد أخطأ التقدير عندما قال إن حماس لن تجرؤ على التحرك ضد إسرائيل لسنوات طويلة.