خالد مشعل يدعو الشعوب والعشائر العربية لاقتحام الحدود والجهاد

دعا خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إلى خروج مظاهرات في أنحاء العالم العربي يوم الجمعة دعما للفلسطينيين.

واتهم مشعل، في كلمة له، نتنياهو بتطبيق سياسة الأرض المحروقة لأنه أخذ ضوءا أخضر أمريكيا وصمتا عربيا، لافتا إلى أن “طوفان الأقصى أغرق كرامة الاحتلال في الوحل، وأيقظ في الأمة الإسلامية الروح لتحرير فلسطين”.

ودعا رئيس حكومة حماس في الخارج، “الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج، يوم الجمعة المقبل، في الميادين والساحات والشوارع، وعلى مدى الجاليات في كل مكان، كما وجه دعوات للعشائر العربية في الأردن لاقتحام الحدود ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأعلن القائد العام لـ “كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية”.

وقال الضيف في بيان: “الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية “السيوف الحديدية”، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي “حماس” داخل المستوطنات.