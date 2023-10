خالد مشعل يدعو للاحتجاج أمام السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم

دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس في الخارج إلى تنظيم احتجاجات أمام السفارات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم بعد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى في غزة أدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء 17\10\2023.

فيما ارتكب جيش العدو الإسرائيليّ مجزرة مروّعة جديدة في غزة، مساء اليوم، باستهدافه مستشفى الأهلي المعمداني الذي كان يضمّ حوالي 1500 نازح، متسببًا بسقوط مئات الشهداء والجرحى. في وقت أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحداد 3 أيام على الضحايا، وسط تنديدات دوليّة وعربيّة بدأت تتوالى نظرًا لفظاعة الجريمة.

فلا تزال أعداد الضحايا تتزايد باستمرار، وسط أنباء عن ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 760، فيما أعلن الدفاع المدني في غزة، أنّه “دخل إلى ساحة مستشفى المعمداني ولم نجد جرحى، بل وجدنا أشلاء مئات الشهداء”.

