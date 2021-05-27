خامئني يؤيد قرار استبعاد مرشحين بارزين من انتخابات الرئاسة الإيرانية

ضرب المرشد علي خامنئي عرض الحائط المناشدات التي وجهت إليه للتدخل بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور الإيراني عشرات المرشحين المتنافسين لخلافة الرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث أكد خامنئي دعم المسار القانوني للمجلس باستبعاد مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين، خلال لقاء أعضاء مجلس الشورى اليوم الخميس، عبر الفيديو.

وسيطرت أصداء إبعاد مرشحين للرئاسة على وسائل الإعلام الإيرانية منذ يومين، لا سيما أن بينهم شخصيات بارزة محسوبة على التيار المعتدل والمحافظ على السواء.

وقال روحاني أمس في الاجتماع الأسبوعي للحكومة “اضطررت لبعث رسالة إلى المرشد حول قرار مجلس صيانة الدستور، ونقلت إليه ما أفكر به، وإذا كان قادراً على المساعدة”.

كما أضاف أن المرشد بات أقل “انخراطاً” في تلك القضايا خلال الفترات الماضية، إلا أنه أوضح أنه في بعض الحالات تمت الموافقة على ترشح شخصيات بمرسوم حكومي.

علماً أن المرشد الإيراني، صاحب الكلمة الفصل في القضايا الكبرى، هو الوحيد القادر بحسب القانون على إجازة خوض مرشحين لسباق الرئاسة بعد رفضهم من مجلس صيانة الدستور، وقد فعل ذلك من قبل في انتخابات 2005، وذلك بحسب “العربية”.