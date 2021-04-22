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خامس نائب عراقي.. وفاة قيادي في حزب الدعوة جراء إصابته بـ"كورونا"

22 - أبريل - 2021
عدنان الأسدي

عدنان الأسدي

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أُعلن اليوم في العراق عن وفاة القيادي في حزب “الدعوة” العراقي، النائب عدنان الأسدي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وهو خامس عضو برلماني يتوفى بسبب مضاعفات “كوفيد – 19″، بعد كل من آرام ناجي، غيداء كمبس، حسين الزهيري، وعلي العبودي.

وشغل الأسدي منصب عضو مناوب في مجلس الحكم منذ تشكيله عام 2003، ثم تبوأ منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الادارية عام 2004، ثم منصب الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عام 2006، بحسب مراسل الحرة.

كما كان وكيلا للشؤون الإدارية والمالية عام 2008، ثم ترشح لمجلس النواب عام 2010 وفاز بمقعد عن محافظة المثنى ثم عاد بعدها لوزارة الداخلية بصفة وكيلها الأقدم ثم قاد الوزارة بتفويض من رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي، ليعود بعد استقالة الحكومة إلى منصبه في البرلمان.

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