الأحد 1 ربيع الأول 1447 ﻫ - 24 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خامنئي: إيران لن "تخضع" للمطالب الأمريكية

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 24 - أغسطس - 2025 2:32 مساءً
المرشد الإيراني الإمام علي الخامنئي

المرشد الإيراني الإمام علي الخامنئي

A A A
طباعة المقال

نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله إن إيران ستقف بحزم في وجه الولايات المتحدة التي تسعى إلى “إخضاع” طهران.

وقال خامنئي “من يهددوننا لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لا يرون إلا المظاهر في رأيي… القضية مستعصية على الحل”.

ويأتي تصريح المرشد الإيراني في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بشأن ملف إيران النووي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إذ تواصل طهران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، فيما تضغط واشنطن وحلفاؤها لإبرام اتفاق جديد يضمن قيودًا أوسع على القدرات الإيرانية.

وتؤكد القيادة الإيرانية أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تتم على أساس الندية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن سياسة “الابتزاز والضغوط”.

وكشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونظراءه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اتفقوا الجمعة على استئناف المحادثات الأسبوع المقبل بشأن مشروع طهران النووي والعقوبات الدولية عليها.

وهددت القوى الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات بشأن اتفاق لكبح برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إجراء محادثات الأسبوع المقبل، وحذر إيران من إعادة فرض العقوبات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومستدام لتهدئة المخاوف بشأن طموحاتها النووية.

وأشار مجددا إلى أن الوقت ضيق للغاية، وأن إيران بحاجة إلى الانخراط في المحادثات بشكل جدي. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن عراقجي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا خلال مكالمة هاتفية على أن يواصل نواب وزراء الخارجية المحادثات يوم الثلاثاء.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن عراقجي “أكد خلال المكالمة عدم أهلية هذه الدول قانونيا وأخلاقيا للجوء إلى آلية (العودة السريعة للعقوبات)، وحذر من عواقب مثل هذا الإجراء”.

    المزيد من أخبار العالم

    جنود من الجيش الروسي على الجبهة مع أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الجبش الروسي يعلن السيطرة على بلدة جديدة في دنيبروبتروفسك بأوكرانيا
    منظمة الصحة العالمية
    منظمة الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي أطلق سراح أحد موظفينا في غزة
    حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)
    غزة تحت القصف
    حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة بعد موافقتنا على مقترح الوسطاء يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق

    الأكثر قراءة

    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع
    احتضان وطني لسلام... وتوقيف إبن نائب سابق في "الحزب"
    علم لبنان
    حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
    الشيخ بهاء رفيق الحريري
    بهاء الحريري يشكر توم فليتشر على كلماته الصادقة.. ويطالب بتحرّك دولي عاجل