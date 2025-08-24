خامنئي: إيران لن "تخضع" للمطالب الأمريكية

نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله إن إيران ستقف بحزم في وجه الولايات المتحدة التي تسعى إلى “إخضاع” طهران.

وقال خامنئي “من يهددوننا لإجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لا يرون إلا المظاهر في رأيي… القضية مستعصية على الحل”.

ويأتي تصريح المرشد الإيراني في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة بشأن ملف إيران النووي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، إذ تواصل طهران التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، فيما تضغط واشنطن وحلفاؤها لإبرام اتفاق جديد يضمن قيودًا أوسع على القدرات الإيرانية.

وتؤكد القيادة الإيرانية أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تتم على أساس الندية والاحترام المتبادل، بعيدًا عن سياسة “الابتزاز والضغوط”.

وكشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ونظراءه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اتفقوا الجمعة على استئناف المحادثات الأسبوع المقبل بشأن مشروع طهران النووي والعقوبات الدولية عليها.

وهددت القوى الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات بشأن اتفاق لكبح برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إجراء محادثات الأسبوع المقبل، وحذر إيران من إعادة فرض العقوبات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومستدام لتهدئة المخاوف بشأن طموحاتها النووية.

وأشار مجددا إلى أن الوقت ضيق للغاية، وأن إيران بحاجة إلى الانخراط في المحادثات بشكل جدي. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن عراقجي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا خلال مكالمة هاتفية على أن يواصل نواب وزراء الخارجية المحادثات يوم الثلاثاء.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن عراقجي “أكد خلال المكالمة عدم أهلية هذه الدول قانونيا وأخلاقيا للجوء إلى آلية (العودة السريعة للعقوبات)، وحذر من عواقب مثل هذا الإجراء”.