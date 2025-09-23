خامنئي: التفاوض مع أمريكا لن يكون في مصلحتنا

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن تخدم مصالح طهران وستصل إلى “طريق مسدود”.

وفي رسالة مسجلة، ذكر خامنئي أيضا أن إيران لن “تستسلم للضغوط” فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، وكرر موقف طهران الرسمي القائم منذ فترة طويلة بأنها لا تحتاج إلى أسلحة نووية ولا تنوي إنتاجها.

فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله إن بلاده ستواصل المشاورات بشأن العقوبات مع جميع الأطراف المعنية.

جاء ذلك في بيان بعد اجتماع عراقجي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في نيويورك.

وتجري إيران والدول الأوروبية الثلاث محادثات في محاولة لمنع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأمام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حتى نهاية يوم السبت للتوصل إلى اتفاق مع نظرائه البريطانيين والفرنسيين والألمان وغيرهم من الاتحاد الأوروبي، لتجنّب إعادة فرض العقوبات الأممية التي تم تعليقها بموجب الاتفاق الموقع عام 2015.

ويتبادل الإيرانيون والأوروبيون التهم بالتسبب في فشل الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل لاتفاق جديد لتحديد أطر للبرنامج النووي الإيراني.