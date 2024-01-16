الثلاثاء 4 رجب 1445 ﻫ - 16 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

خامنئي: الكيان الصهيوني خسر الحرب في غزة

منذ 18 دقيقة
المرشد الإيراني علي خامنئي

المرشد الإيراني علي خامنئي

A A A
طباعة المقال

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن “هناك إجماعا واسعا بأن الكيان الصهيوني خسر الحرب في غزة وأصبح مهزوما ومتفككا”، مشيدا بما يقوم به الحوثيون في البحر الأحمر.

وفي لقاء جمعه بأئمة الجمعة في “حسينية الإمام الخميني” بالعاصمة طهران، قال المرشد الإيراني إن شعوب العالم، المسلمين منهم وغير المسلمين، يعتقدون أن “الكيان الصهيوني الغاصب قاس وظالم ومتعطش للدماء، وهو محزون ومهزوم ومتفكك، والعالم كله متفق على أن شعب غزة مظلوم ومنتصر”.

كما قال خامنئي إن اليمنيين “قطعوا شرايين إسرائيل الحيوية ولم يهابوا تهديدات الولايات المتحدة”، واصفا ما يقوم به الحوثيون في دعم فلسطين بأنه “عمل كبير يستحق الإشادة والتقدير”.

وأعرب عن أمله في “أن تستمر هذه الجهود والمقاومة والأنشطة حتى النصر بإذن الله تعالی”.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم غربي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها.

وأدى ذلك إلى إعلان البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول أن القوات الأميركية والبريطانية قامت بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي رد فعل الحوثيين، قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع أمس الاثنين 15\1\2024 إن الجماعة تعتبر السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية “حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة”، مؤكدا استمرار حركة التجارة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات “عدا موانئ فلسطين المحتلة”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

خريطة نيجيريا
نيجيريا.. ثمانية قتلى والعديد من المفقودين بعد غرق عبّارة خشبية
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور برزاني
رئيس وزراء كردستان العراق: المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)
بشكل مؤقت.. إن.واي.كيه اليابانية تعلن تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
فيديو جديد لحزب الله.. "يا هلا ومرحب"
عناصر من القوات المسلحة المصرية
اشتباكات مسلحة وإصابات.. ماذا يجري على الحدود بين مصر وإسرائيل؟
مقتل الرهينتين الإسرائيليتين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي
غزة تحت النار
بالفيديو.. حماس تبث تسجيلاً مصوراً تظهر فيه جثتا رهينتين إسرائيليتين