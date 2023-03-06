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خامنئي: تسميم تلميذات المدارس في إيران جريمة لا تغتفر

منذ 36 دقيقة
خامنئي

خامنئي

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وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، الاثنين، تسميم تلميذات إيرانيات خلال الشهور القليلة الماضية بأنه جريمة “لا تغتفر” وسط انتشار لوقائع يُشتبه بأنها ناجمة عن تسميم في أنحاء مختلفة من البلاد ونقل مئات الفتيات للمستشفى.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن خامنئي قوله “على السلطات تتبع قضية تسميم التلميذات بجدية. هذه جريمة لا تغتفر… يجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بقسوة”.

وعانت أكثر من ألف فتاة إيرانية في مدارس مختلفة من نوبات “تسمم خفيف” منذ نوفمبر تشرين الثاني، وفقا لوسائل إعلام رسمية ومسؤولين. وأشار بعض الساسة إلى أن جماعات دينية تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

وامتدت الهجمات، التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني بمدينة قم المقدسة لدى الشيعة والواقعة بوسط إيران، إلى 25 على الأقل من أصل 31 إقليما في إيران. ودفع ذلك بعض الآباء إلى إخراج أطفالهم من المدارس وتنظيم احتجاجات ضد المؤسسة.

    المصدر :
  • رويترز

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