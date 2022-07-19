خامنئي لأردوغان: تنفيذ ضربة عسكرية بسوريا سيزعزع استقرار المنطقة

بعد زيارة أردوغان طهران لحضور قمة بشأن الصراع السوري، نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن توجيه ضربة عسكرية لسوريا من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة.

وقال خامنئي بحسب التقرير إن “أي ضربة عسكرية على سوريا ستلحق الضرر بالمنطقة وستفيد الإرهابيين”.

وتعهدت أنقرة، التي شنت أربع عمليات في شمال سوريا منذ عام 2016، بتنفيذ المزيد من العمليات العسكرية لمد “مناطق آمنة” بعمق 30 كيلومترا على الحدود.

وتتزامن زيارة بوتين لإيران مع زيارة الرئيس التركي، أردوغان. وسيجتمع الجانبان في طهران لمناقشة اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود.

ويعتبر بوتين محاولة الغرب شل الاقتصاد الروسي بأكثر العقوبات صرامة في التاريخ الحديث إعلان حرب اقتصادية، ويقول إن روسيا بدأت تنصرف عن الغرب وتتحول إلى الصين والهند وإيران.

كما تتركز المحادثات على تهديد تركيا بشن عمليات عسكرية جديدة في سوريا، من أجل تمديد “مناطق آمنة” بعمق 30 كيلومتراً على طول الحدود.

ويلوّح أردوغان منذ شهرين بشنّ عملية عسكرية ضد مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، تنطلق من الحدود التركية وتمتد الى منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب في شمال سوريا. وتسيطر تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ 2016 على مناطق حدودية متاخمة في الشمال.

وقال مسؤول تركي كبير طلب عدم كشف هويته “المحادثات مع بوتين ستركز على الحبوب وسوريا وأوكرانيا. المحادثات ستحاول معالجة الأمور المتعلقة بصادرات الحبوب”.

ومن المتوقع أن توقع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقاً في وقت لاحق هذا الأسبوع بهدف استئناف شحن الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.