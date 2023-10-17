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خامنئي: يتعين محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم

منذ 31 دقيقة
علي خامنئي

علي خامنئي

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نقل التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله إنّه “يتعين محاكمة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم، التي ترتكب بحق الفلسطينيين في غزة”.

وأكّد خامنئي أنّه “اذا استمرت جرائم الكيان الصهيوني، لن يكون بإمكان أحد الوقوف بوجه المسلمين وقوى المقاومة”.

ولفت إلى أنّه “مهما فعل الكيان الصهيوني فلن يستطيع تعويض الهزيمة الفاضحة التي تعرض لها”، مشددًا على أنّه “يجب على الجهات الأخرى ألاّ تطلب لاحقًا منع فريق ما من فعل ما، فلن يتمكن أحد من منعهم إن ضاقوا ذرعًا بما يحدث”.

وذكر أنّه “في القضية الفلسطينية فإنّ ما يحدث أمام أعين كل العالم، هو إبادة جماعية يقوم بها الكيان الصهيوني”.

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