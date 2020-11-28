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خامنئي يدعو لمعاقبة مرتكبي عملية اغتيال العالم النووي ومن يقف وراءهم

منذ 33 دقيقة
المرشد الإيراني علي خامنئي

المرشد الإيراني علي خامنئي

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بعد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده دعا المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، إلى معاقبة مرتكبي العملية ومن يقف وراءهم.

ودعا خامنئي إلى استكمال الجهود العلمية والفنية التي كان يعمل عليها العالم محسن فخري زادة، واصفا زادة بـ”العالم النووي الدفاعي”.

وتابع قائلا: “على المسؤولين المعنيين متابعة جريمة الاغتيال ومحاسبة مرتكبيها ومن يقف وراءهم، ومتابعة الجهود العلمية.. العالم فخري زاده اغتيل على يد المرتزقة المجرمين الجناة الأشقياء”.

ولفت خامنئي إلى أن فخري زاده هو أحد العلماء البارزين المميزين في المجالين النووي والدفاعي، وأنه “عنصر علمي فريد استشهد في سبيل الله لجهوده ومساعيه العلمية العظيمة”.

إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، لن يبطئ مسار إيران النووي، وأن هذا الحادث يظهر مدى “شدة يأس العدو”، موجها أصابع الاتهام لإسرائيل.

 

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