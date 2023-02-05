خامنئي يصدر عفوا عن عدد كبير من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات

قال التلفزيون الرسمي في إيران اليوم الأحد 52\2\2023 إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أصدر عفوا عن “عشرات الآلاف ” من المسجونين ومن بينهم كثيرون ألقي القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال المظاهرات المناوئة للحكومة مؤخرا.

وقالت وسائل إعلام رسمية “سيتم العفو عن السجناء الذين لا يواجهون اتهامات بالتجسس لصالح وكالات أجنبية أو بوجود صلة مباشرة تربطهم بعملاء في الخارج أو بتعمد القتل أو التسبب في الإصابة أو بالتسبب في دمار وإحراق ممتلكات الدولة أو من لا يوجد مدع خاص في قضاياهم”.

وستُعلن قرارات العفو بمناسبة ذكرى قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

وتقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان “هرانا” إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألف شخص في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي خرجت بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى الشرطة.