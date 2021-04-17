السبت 5 رمضان 1442 ﻫ - 17 أبريل 2021 |
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خامنئي يطلب من الجيش الإيراني “رفع الجاهزية”

منذ 36 دقيقة
المرشد الإيراني علي خامنئي

المرشد الإيراني علي خامنئي

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دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، الجيش الإيراني لرفع جاهزيته إلى المستوى المطلوب، والقيام بدوره المؤثر في أداء المهام”.

وأكد علي خامنئي في رسالة وجهها إلى قائد الجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، بمناسبة يوم الجيش والقوة البرية، أن “جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاضر في الساحة، وهو على أهبة الاستعداد لتأدية المهام التي يكلف بها”.

وقال خامنئي: “تحياتي لكل جنود الجيش الأعزاء وعوائلهم المحترمة، اليوم فإن الجيش موجود في الساحة، ومستعد لأداء المهام، اعملوا على رفع هذه الجاهزية حسب المطلوب للقيام بدوره المؤثر”، وذلك بحسب وكالة “أنباء فارس”

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