خبراء: لا توجد ضمانات حقيقية لحماس تمنع استئناف القتال بعد الهدنة‎

ما تزال حركة حماس تسعى للتكتيك في جولات المفاوضات مع إسرائيل، بهدف تأمين وقفاً شاملاً لإطلاق النار ومنع عودة القتال، ولكن نتنياهو يعتبر تحقيق هذه الشروط فوزاً لحماس وخسارة له.

وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي “الكابينت” الحرب على قطاع غزة محدِّدًا عددًا من الأهداف كان أبرزها القضاء على بنية حماس العسكرية إلى جانب إنهاء حكمها في قطاع غزة بالإضافة إلى إعادة الرهائن.

وقال الخبير في الشأن السياسي والدولي رائد نجم، إن جولة الصراع الحالية لا يمكن فصلها عن جولات الصراع السابقة والتي كانت تدخل الوساطات في كل مرة لوقف إطلاق النار ووقف القتال، إلا أنه وبعد فترة زمنية كان يقوم أحد الطرفين بعمل ما يستدعي ردًّا من الطرف الآخر.

وأضاف نجم، أن ما حدث في مايو عام 2021 عندما قامت حركة حماس بإطلاق الصواريخ ردًّا على الاجتياحات المتكررة للمسجد الأقصى بعد أن تم تهديدهم، ما استدعى إلى قيام جولة قتال استمرت أحد عشر يومًا، إذ سبق هذه الجولة جولة أخرى وتعهدات بوقف إطلاق النار والدخول في هدنة.

وتابع، لا يوجد هناك ضمانات حقيقية يمكن تقديمها من الوسطاء بمنع عودة القتال مجددًا بعد الدخول في مراحل وقف إطلاق النار وإنجاز صفقة تبادل أسرى.

ولفت الخبير السياسي إلى أن إسرائيل تشعر في هذه الجولة بتهديد وجودي حقيقي يستدعي منها استخدام القوة الكافية لوقف التهديدات التي تحيط بها من الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية، بالإضافة إلى بعض التهديدات التي قد تتسبب بها الميليشيات الإيرانية في العراق وسوريا واليمن.

وأوضح، يعيش نتنياهو ضغطًا سياسيًّا رهيبًا من مجالس المستوطنات في الجنوب، بالإضافة إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة في الائتلاف الحكومي التي تتهمه بالتهاون في القضاء على حماس التي تشكل خطرًا حقيقيًّا على 200 ألف مواطن من سكان الجنوب تعرّضوا لهجوم قاس في السابع من أكتوبر العام الماضي.

وأشار خلال حديثه إلى أنه إلى جانبِ هذا الضغط فإنه يعيش فشلًا ذريعًا حال استطاعت حماس الحصول على ضمانات تمنع استئناف القتال مرة أخرى، يتمثل هذا الفشل، بعدم تحقيق الأهداف المعلنة للحرب وعلى رأسها القضاء على البنية العسكرية والسلطوية لحماس.

حماس تحاول الحفاظ على وجودها

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة منصور أبو كريّم، إن حركة حماس منذ البداية أدركت أن خياراتها نفدت ولهذا أقدمت على عملية السابع من أكتوبر، حيث وصل حركة حماس رسالة مفادها بأن لدى الولايات المتحدة الأمريكية مشروعًا سياسيًّا اقتصاديًّا جيوغرافيًّا في المنطقة يتطلب إنهاء وجود الجماعات المسلحة.

وأضاف أبو كريّم لـ”إرم نيوز”، الآن حركة حماس تحاول الحفاظ على وجودها بأي شكل من الأشكال، أما مسألة المفاوضات الجارية بشأن الإفراج عن الرهائن والأسرى الإسرائيليين والهدنة، فهي مجرد مسألة مؤقتة آنية لن تؤثر كثيرًا على الترتيبات التي تجريها الولايات المتحدة في المنطقة والتي تدور المفاوضات بشأنها مع دول المنطقة.

وتابع، لذلك عندما تنضج الترتيبات ستعقد صفقة الهدنة وستُجبر حركة حماس على تنفيذ المطلوب منها فيها كونها لا تمتلك دعمًا إقليميًّا حقيقيًّا صلبًا يجعلها تتمسك بمطالبها، فلا قطر ولا إيران ولا أي دولة غيرهما مستعدة لتحدي الولايات المتحدة من أجل حماس.

وذكر أستاذ العلوم السياسية أن لا أحد يدفع ثمنًا للمماطلة غير الشعب الفلسطيني في غزة من دمائه وكرامته وأملاكه ومن فرصه في القدرة على البقاء، وهنا حماس مضطرة للقبول بصفقة تبادل عندما يحين وقتها أو بالأحرى عندما تقرر الولايات المتحدة وقتها، تمنحها مكانة سياسية تحفظ وجودها كحزب سياسي قابل للاستمرار والمنافسة.

وأشار خلال حديثه، إلى أن أمام حماس خيارًا آخر تخلط فيه الحسابات الأمريكية والإسرائيلية وهو خيار إلقاء مسؤولية مسألة الرهائن والهدنة على عاتق منظمة التحرير أو على عاتق السلطة الفلسطينية مع مصر والأردن ودول عربية، ولكن كما هو معلوم عن سلوك حركة حماس فإن هذا الخيار لن يكون ضمن أجندتها على الإطلاق.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

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