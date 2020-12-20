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خبر سار بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا… هذا ما أعلنته ألمانيا

منذ 56 دقيقة
كورونا

كورونا

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تثير السلالة الجديدة من كورونا والتي ظهرت فعليا في بريطانيا رعبا حول العالم بالتزامن مع الشائعات حول أنها أشد خطرا وأكثر فتكا.

وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من ”كوفيد-19“ والتي رُصدت في بريطانيا على وجه الخصوص.

وقال وزير الصحة الألماني ”ينس سبان“ الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لقناة التلفزيون العامة ”زد دي إف“:“استنادًا إلى كل ما نعرفه حتى الساعة، وإثر اجتماعات تمت بين خبراء السلطات الأوروبية، فإنه لا تأثير للسلالة الجديدة على اللقاحات التي لا تزال فعالة“.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن، أمس السبت، عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا في لندن تؤدي إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حادٍ.

وشددت الحكومة البريطانية قيودها بشأن ”كوفيد-19“ في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد.

وبدأت دول أوروبية في إغلاق حدودها أمام القادمين إليها من المملكة المتحدة، ومنعت عدة دول قدوم الرحلات الجوية والقطارات من المملكة بسبب المخاوف من سلالة جديدة من فيروس كورونا.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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