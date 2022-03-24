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خبر صادم عن "نصف أطفال أوكرانيا"!

24 - مارس - 2022
ملايين اللاجئين فروا من أوكرانيا

ملايين اللاجئين فروا من أوكرانيا

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كشفت منظمة الأمم المتحدة، الخميس، نزوح أكثر من نصف أطفال أوكرانيا من منازلهم منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في بلادهم في 24 شباط، وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بيان “أدى شهر من الحرب في أوكرانيا إلى نزوح 4,3 مليون طفل – أي أكثر من نصف أطفال البلد الذي يُقدر عددهم بـ7,5 مليون طفل”.

وأوضحت “اليونيسيف” أن 1,8 مليون طفل اضطروا للهجرة من البلاد وأصبحوا لاجئين، بينما نزح 2,5 مليون طفل داخل أوكرانيا.

وفي المجمل، فر عشرة ملايين شخص من منازلهم في أوكرانيا بسبب حرب روسيا “المدّمرة”، حسبما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الأحد.

وكتب غراندي على تويتر أن “الحرب في أوكرانيا مدمّرة لدرجة أن 10 ملايين فرّوا سواء نزحوا داخليًا أو لجؤوا إلى الخارج”.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، أن بولندا والنمسا وقبرص والتشيك وإستونيا هي دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه “أكبر التحديات” بشأن استقبال لاجئين، إثر بدء العمليات الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت المفوضية أن بولندا، وهي دولة مجاورة لأوكرانيا استقبلت أكثر من مليوني شخص فروا من الحرب، تتصدر هذه القائمة تليها النمسا وقبرص والتشيك وإستونيا.

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