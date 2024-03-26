خبيرة بالأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة الثلاثاء إنها تعتقد أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.

هذا وكشفت وزارة الصحة في غزة الثلاثاء أن 32414 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وبحسب بيان وزارة الصحة في غزة فإن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيداً و93 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

ويشار إلى أن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني حذر في تصريح للجزيرة من تدمير المنظومة الصحية بغزة بسبب تهديد المستشفيات.

واستشهد 18 فلسطينيًّا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات بشكل خاطئ بينهم 12 غرقاً و6 بسبب التدافع، وفقا لبيان نشره المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء.

وحمّل بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الإدارة الأمريكية والاحتلال مسؤولية سياسة التجويع والحصار.

ويتواصل القصف الإسرائيلي في اليوم الـ172 للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة واليوم الـ16 من رمضان، على مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بينهم 30 شهيدا باستهداف منزل لعائلة أبو حصيرة في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي غزة.