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خبير أميركي يربط انقطاع عمل فيسبوك بتصرفات الشركة "غير الأخلاقية"

5 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2021 8:45 صباحًا
مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ

مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ

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قال البروفسور الأمريكي، الأستاذ في جامعة “فلوريدا”، أندرو سيليباك، إن تزامن انقطاع عمل شركة “فيسبوك” و”أنستغرام” و”واتساب” مع تقارير تكشف تصرفات للشركة غير أخلاقية، يثير تساؤلات.

وتوقع الخبير أن تكون تأثيرات انقطاع عمل شبكات التواصل الاجتماعي لأكثر من 6 ساعات، ضئيلة.

وقال في تصريح تعليقا على انقطاع عمل شبكات التواصل الاجتماعي: “لا أعتقد أن الاضطرابات سيكون لها بالضرورة عواقب طويلة المدى، ولكن أعتقد أن الناس يجب أن يتساءلوا عن اللحظة التي حدث فيها هذا الانقطاع، بالتزامن مع القصة التي ظهرت للتو، يبدو أن التوقيت غير مناسب بعض الشيء لفيسبوك”.

وأشار البروفسور إلى أن الحكومة الأمريكية غير مهتمة كثيرا بشأن العطل الذي وقع، على عكس ما رأيناه عندما تعرض خط أنابيب “كولونيال” لنقل النفط في مايو الماضي لهجوم سيبراني.

وأضاف: “أعتقد أنه من وجهة نظر الحكومة، ما لم يتم الاختراق بواسطة طرف ثالث… حكومة، فإن تأثير بضع ساعات من انقطاع عمل “فيسبوك” و”أنستغرام” في الواقع محدود نوعا ما على الأنشطة اليومية للإنسان العادي”.

تجدر الإشارة إلى أن مديرة إنتاج سابقة بـ”فيسبوك” اتهمت الشركة بالرغبة في زيادة الأرباح على حساب المصلحة العامة، بحسب “نوفوستي”.

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