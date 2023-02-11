خبير الزلازل الهولندي من جديد.. على سكان لبنان ومصر الحذر!

عاد الخبير والباحث في شؤون الزالزل “فرانك هوغيربيتس” ليثير الجدل من جديد بتوقعاته عن حدوث زلازل عنيفة في منطقة الشرق الأوسط، في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

هوغيربيتس ظهر في مقطع فيديو أمس (الجمعة 10-2-2023) وتوقع حدوث هزة قوية، كما تحدث عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان.

وقال فرانك هوغربيتس إن ذروة القمر “البدر” في 9-10 شباط ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات بين 10 و12 شباط، أي بين يومي السبت والأحد، وأن عددا من الهزات الارتدادية تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا “كما يظهر في الخريطة نشاط زلزالي بالجنوب والجنوب الشرقي، حيث يقع لبنان، وعلى الجانب الآخر العراق وإيران”.

أما عن إمكانية حدوث هزة بمصر ولبنان، فقال: “نعم، لأن هذه المنطقة عرضة للنشاط الزلزالي، ولكن لا يمكن أن نجزم، بالاستناد إلى النشاط الزلزالي ما إذا كانت ستحدث الأسبوع المقبل أو في الخمس أو العشر سنوات المقبلة (..) بما أن التنبؤ بتاريخ حدوث هزة أمر مستحيل، فإننا نستعين بموقع القمر والتقلبات المناخية المحتملة”.