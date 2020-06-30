خبير صحة أمريكي: الولايات المتحدة ستسجل 100 ألف إصابة بـ”كورونا” يوميا

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تخطت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عتبة الـ2.6 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، في تطور يثير القلق بالنسبة لطبيعة المصابين بعد قرارات فتح البلاد الأخيرة في الدولة الأكثر تضرراً في العالم بالوباء.

وعبر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنطوني فاوتشي عن مخاوفه من احتمالية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 100 ألف يوميا، معربا عن قلقه البالغ من تفاقم الأوضاع الصحية في الولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ حذر فيها فاوتشي من تضاعف كبير في إجمالي الحصيلة اليومية للإصابة بمرض كوفيد 19، مطالبا باتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وكانت قد أشارت تقديرات نشرها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها تفيد بأن حصيلة وفيات كوفيد-19 على الأراضي الأميركية يمكن أن تبلغ ما بين 130 ألفا و150 ألف وفاة منتصف الشهر القادم، إلا أن المسؤول الأميركي أحجم عن تأكيد هذه التكهنات التي يمكن أن تسفر عنها هذه الجائحة.

وبسبب التزايد الكبير في أعداد المصابين الجدد بالفيروس في بعض الولايات، قررت السلطات فيها التمهل في رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها لوقف تفشي الوباء.

وتشكّل الإصابات المسجّلة في ولايات كاليفورنيا وأريزونا وتكساس وفلوريدا نصف الحصيلة الإجمالية للإصابات اليومية على الأراضي الأميركية.

وكانت قد سجلت الولايات المتحدة الاثنين 44,703 إصابة مؤكدة و 508 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس وصل في الولايات المتحدة إلى 2,504,175 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 125,484 حالة وفاة.

وتعتبر الولايات المتحدة من الدول ذات المعدلات العالية في الاصابة بفيروس كورونا وفي أعداد الوفيات بالجائحة.