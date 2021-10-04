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خبير صيني يقترح جملة من التدابير للحماية من فيروس جديد يتوقع ظهوره

4 - أكتوبر - 2021
كورونا الصين

كورونا الصين

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قال رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، غاو فو، إن العالم سيواجه بالتأكيد ظهور فيروس جديد في المستقبل، ودعا المجتمع الدولي إلى الالتزام بجملة من المبادئ لمواجهته.

وقال رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في كلمة ألقاها في “المنتدى الدولي للعلوم والتكنولوجيا في المجتمع”، إن “العالم لا يواجه فقط وباء كورونا، بل يواجه أيضا عددا من المشكلات الأخرى، مثل المغالطات الإعلامية، عندما يكون هناك خلط بين المعلومة والتضليل، وهذا يثير العديد من الشائعات والمشكلات التي يجب حلها”.

وأكد جاو فو أن العالم سيواجه بالتأكيد في المستقبل ما يسمى “بفيروس X”، الذي لا تزال خصائصه غير معروفة لأي شخص ويمكن أن تحدث في أي مكان وفي أي وقت.

وأضاف أنه من أجل مستقبل البشرية، من الضروري العمل معا لحل مثل هذه المشكلات، واقترح في هذا الصدد مبدأ “العناصر الأربعة”: “التعاون، والمنافسة، والتواصل، والتنسيق”.

وأكد أن تبادل المعلومات عنصر أساسي لحل مثل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن التبادل المفتوح للمعلومات من جانب الصين، سمح للعلماء في جميع أنحاء العالم بالبدء في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا في وقت قصير بعد ظهور وباء كورونا، بحسب “نوفوستي”.

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