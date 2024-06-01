خبير عسكري: تكتيكات المقاومة أثرت على معنويات جيش الاحتلال في رفح

قال العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، الخبير العسكري والإستراتيجي، إن تكتيكات المقاومة في شرق رفح تعمل على زيادة ضغط الجنود الإسرائيليين وتقليل قدراتهم القتالية.

وفي تحليله على شاشة الجزيرة، أشار إلى أن الخسائر التي تكبدها الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة تسهم في تأخير تقدمهم في الأماكن الاستراتيجية.

منطقة رفح

واعتبر الخبير العسكري أن أبرز العمليات اللافتة في منطقة رفح هي تفجير “عبوة رعدية” في تقاطع شارع جورج يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في قطاعات قوات المشاة الموجودة في هذه المنطقة وقطاعات الهندسة التي تعمل على طول الشريط الحدودي بحثا عن أنفاق توصل باتجاه مصر.

كما أشار إلى أن فصائل المقاومة قصفت بالهاون تجمعات لجيش الاحتلال في منطقة تل زعرب.

ووفقا للفلاحي، فإن جيش الاحتلال يبني خطته على أن تستغرق عملية اجتياح رفح 20 يوما أخرى، ولكنه أشار إلى أن مقاومة فصائل المقاومة في المناطق الشرقية تعطي دلالة واضحة على أن هناك عمليات عسكرية ومواجهات ضارية قادمة، خصوصا أن فصائل المقاومة أوضحت -وفقا للفلاحي- أنها تستخدم الآن نسبة 25% من قوتها الحقيقية الموجودة في رفح استعدادا لمعركة طويلة الأمد.

وأشار الخبير العسكري إلى أن الاحتلال يوسع عملياته العسكرية في منطقة شرق رفح، ويدفع بمزيد من الألوية إلى الداخل، ولكنه يقابل بأداء بطولي متطور من قبل فصائل المقاومة.

بيت حانون

واعتبر الفلاحي طلب الاحتلال من المدنيين إخلاء منطقة بيت حانون يشير إلى دلالات متعددة منها التحسب لمبادرة المفاوضات المتوقعة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بخروج القوات الإسرائيلية إلى الشريط الحدودي والمنطقة العازلة، كما لم يستبعد أن يكون لجيش الاحتلال نية للعودة مرة أخرى للعمل العسكري في مناطق معينة من الشمال.

وفي جميع الأحوال دعا العقيد المقاومة إلى الأخذ في الحسبان جميع الاحتمالات، بما فيها عودة الاحتلال للعمل العسكري في مناطق معينة في الشمال.

وأشار إلى أن وصول الاحتلال إلى نفق أو نفقين لا يعني أنه وصل إلى كل شبكة الأنفاق الموجودة في المنطقة، مؤكدا أن المقاومة نفذت عمليات نوعية في هذه المنطقة كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في مخيم جباليا أكبر بكثير من خسائره التي مني بها خلال التوغل الذي جرى في الأيام الأولى.

محور نتساريم

وبشأن تطورات الأوضاع بمحور نتساريم، قال الفلاحي إن عمليات فصائل المقاومة العسكرية في هذا المحور لم تتوقف طوال هذه الفترة، مشيرا إلى عملية نفذتها المقاومة في حي الزيتون، وانسحاب لواء ناحال والزج به في المنطقة الجنوبية، كما لم تنقطع عمليات القنص ولا عمليات القصف المباشر.

وأشار إلى أن العملية التي جرت في تل الهوى هي عملية قنص وقصف لتجمعات جيش الاحتلال التي تحاول التوغل نحو الشمال.

الحدود اللبنانية

وفيما يتعلق بإسقاط حزب الله لطائرة إسرائيلية مسيرة من طراز “هيرمز 900” فوق الأراضي اللبنانية، قال الفلاحي إن الطائرة ذات مهام قتالية متعددة تقوم بالمراقبة والرصد، ويمكنها الطيران لأكثر من 30 ألف قدم تقريبا.

وأضاف أن حمولتها يمكن أن تصل إلى 300 كيلوغرام، ويمكن أن تحمل الذخيرة والصواريخ، ومزودة بكاميرات ومستشعرات ورادار ينقل صورة متكاملة.

ويرى أن حزب الله أراد إرسال رسالة إلى جيش الاحتلال بهذه العملية مفادها أنه يمتلك قدرات تمكنه من إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي.

وتوقع الفلاحي أن تكون هناك ردة فعل إسرائيلية قوية على هذه العملية بضرب مواقع لحزب الله خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الحزب أخذ في الحسبان نشوب المواجهة وإمكانية الرد الإسرائيلي.